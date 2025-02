Que horas acontece o alinhamento dos planetas? Saiba horário e como ver

Nos próximos dias, um fenômeno astronômico raro permitirá que sete planetas se "alinhem" no céu do Brasil. O melhor momento para observar esse alinhamento é nas primeiras horas após o pôr do sol.

O que vai acontecer

O alinhamento previsto será visível em quase todo o mundo. Segundo o site especializado Starwalk, alguns locais terão melhores condições de visualização à medida que os planetas se elevam acima do horizonte.

No Brasil, a melhor visibilidade deve ocorrer em 4 de março. Para conseguir acompanhar o fenômeno, é possível utilizar aplicativos que mostram o céu em tempo real, como o Stellarium e o próprio Star Walk 2. Após o pôr do sol, busque a localização dos planetas, procure um local com o horizonte sem nuvens e o mais livre possível, sem prédios e demais obstáculos visuais.