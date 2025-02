Apple não lidera: ranking mostra as marcas de celulares mais roubadas em SP

Celular é uma ótima forma dos criminosos ganharem dinheiro fácil, em comparação com o roubo e furto de cartões ou dinheiro, diz Mingardi. O especialista ressalta que, além da possibilidade de fazer transações bancárias, os ladrões também revendem os aparelhos por diversos preços, alguns deles por mais de R$ 1.000.

"Quanto mais caro o celular roubado ou furtado, melhor. Mas, muitas vezes, os ladrões pegam aparelhos sem qualidade." Para Mingardi, se o aparelho subtraído for muito caro ou se tiver seguro, a chance de a vítima fazer o boletim de ocorrência é maior porque as empresas de seguro exigem o registro de ocorrência para devolução do valor ou fornecimento de um novo aparelho.

Celulares roubados e furtados têm destinos diferentes. Eles podem ser levados para fora do país, serem formatados e revendidos, enquanto outros acabam desmontados e tendo as peças revendidas no comércio ilegal. Para este último caso, Mingardi citou o exemplo de assistências técnicas não autorizadas que trocam as telas de celulares e cobram mais barato que uma representante oficial do fabricante. O custo menor pode ser em razão do uso de peças decorrentes de crimes, explicou.

SSP-SP fala em redução nos roubos e furtos

A SSP-SP disse que as forças de segurança têm tomado iniciativas para o combate a esses crimes e a receptação dos aparelhos. Entre elas, a Operação Mobile que apreendeu 54.990 aparelhos na capital, e devolveu 35.477 aos proprietários. A ação levou à prisão de 379 suspeitos.

Secretaria também destacou que a Polícia Civil trabalha para identificar as quadrilhas de receptadores. Em nota à reportagem, a pasta citou a prisão do dono de uma loja de assistência técnica especializada que estava com 16 celulares com queixa de roubo em um centro comercial. No local, também foram apreendidos outros 315 aparelhos para consulta de procedência, além de peças de celulares desmanchados, computadores e tablets.