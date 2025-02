Primeiro eclipse lunar de 2025 poderá ser visto do Brasil; veja a data

O primeiro eclipse lunar de 2025 está previsto para ocorrer entre 13 e 14 de março de 2025. O fenômeno poderá ser visto no Brasil.

O que vai acontecer

Um dos principais [eclipses] será o eclipse total da lua, que vai acontecer na noite de 13 para 14 de março e que vai ser visível no Brasil totalmente, desde a sua fase penumbral, depois a parcial e depois a total, em todas as regiões do país Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional

O início da penumbra acontecerá próximo das 23h57 do dia 13 de março. Já a fase final do eclipse lunar deverá ocorrer por volta das 3h25 e deve durar 60 minutos, estimam os especialistas.