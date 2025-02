Venda de dados vazados: donos do maior site são presos em resort de SC

O acesso à página era vendido por valores que iam de R$ 80 (por dia) a R$ 300 (por mês) no ano passado. No plano mais sofisticado, era possível fazer buscas de pessoas por renda, por score de crédito e até data de aniversário. Segundo delegados consultados à época, páginas desse tipo são importantes para o aumento e efetividade de golpes online.

Sobre a operação, houve apreensão de documentos, um veículo de luxo e R$ 108 mil em espécie. A página Max Buscas, que era disponibilizada em diferentes domínios, foi bloqueada. Além disso, foram bloqueadas as contas bancárias dos investigados.

Captura de tela do site Max Buscas, que foi derrubado após operação da PCDF Imagem: Reprodução

Investigados responderão por invasão de dispositivo informático, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A pena máxima prevista para estes crimes é de 17 anos de reclusão, além de multa.

Administradores do Max Buscas são pessoas com alto conhecimento de tecnologia e fogem do padrão criminoso. De acordo com o delegado, nenhum tinha antecedente criminal. Dentre os detidos dois tiveram prisão temporário prorrogada, enquanto um foi solto nesta terça-feira (25) com medidas restritivas.