Contra TikTok, Instagram pode lançar Reels em aplicativo separado, diz site

Não está claro se o Reels permaneceria também dentro do Instagram mesmo com um aplicativo separado. O The Information tentou contato com a Meta, que não comentou o assunto.

Este não é o único projeto da Meta aproveitando as incertezas sobre o futuro do TikTok. No mês passado, a empresa anunciou o Edits, um aplicativo de edição de vídeos semelhante ao CapCut, que pertence à controladora do TikTok, ByteDance. O novo aplicativo deve ser lançado em 31 de março.

Em 2020, outro concorrente da Meta para o TikTok foi descontinuado. O Lasso, plataforma de vídeos curtos lançado pela empresa em 2018, não durou mais de dois anos. À época, a Meta justificou a decisão dizendo que iria dar foco ao Reels.