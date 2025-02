'Golpe da selfie': criminosos usam sua foto para roubar dinheiro da conta

Depois do golpe do PIX, criminosos agora utilizam selfies de vítimas para roubar dinheiro de contas bancárias. Os casos foram denunciados pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que emitiu alerta para que os correntistas fiquem atentos a mensagens suspeitas.

Segundo a entidade, após descobrir dados pessoais, o criminoso entra em contato com a vítima e diz que ela ganhou um benefício ou brinde. Uma das iscas mais usadas é a doação de uma cesta básica mensal ou até um benefício previdenciário extra, que na verdade não existe. Entretanto, ele informa que, para o pagamento do benefício, é necessário fazer uma selfie para algum tipo de comprovação com o fornecedor do benefício.

O golpista, então, coloca uma fita isolante no celular ou tampa todos os campos para que a pessoa não perceba que está dentro de um ambiente bancário e prestes a fazer autenticação biométrica para uma operação de crédito. Com a foto do rosto do correntista, os criminosos acessam a conta bancária das vítimas e conseguem fazer empréstimos e transferências.