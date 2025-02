Alexa vai ficar mais esperta, mas você vai ter que pagar por isso

Alexa+ poderá dar sugestões de locais para escalar próximo à sua localidade, como exibido no exemplo Imagem: Divulgação

Serviço custará US$ 20 por mês, mas será grátis para quem assinar o Prime (pacote de serviços que inclui entrega grátis de produtos, streaming de vídeo, entre outros itens). Por enquanto só vai funcionar nos EUA e em inglês com aparelhos Echo Show (do 8 ao 21) e vai ser liberado aos poucos — não foi detalhado quais alto-falantes sem tela suportarão a tecnologia. Não há previsão para chegar ao Brasil.

Interação com Alexa+ na qual é solicitado curry de coco na plataforma de entrega de comida GrubHub; adição de itens poderá ser feita em linguagem natural Imagem: Divulgação



Reservar jantar, agendar uma viagem no Uber, resumir o conteúdo de um arquivo e comprar entradas para um show. A Amazon promete que a Alexa+ vai realizar todas estas as funções por meio da conexão do serviço com parceiro. Será possível ainda pedir imagens de cachorros brincando do seu sistema de câmera, quando tiver integrado com a Alexa+. Ao assistir a um filme, será possível pedir para pular para uma cena específica -- como o momento em que toca "Shallow" no filme "Nasce uma estrela".

Queda de vendas e atratividade

Pico de venda de alto-falantes inteligentes ocorreu em 2021. Foram 134 mi de unidades comercializadas no mundo, segundo a consultoria de mercado IDC.