Rumble: quem usa a rede social 'conservadora' e qual impacto ela tem?

Outro nome ligado ao Brasil que também produz conteúdo na rede é Glenn Greenwald, jornalista americano. Glenn já usou de suas contas em redes sociais para criticar o judiciário brasileiro.

Em 2023 a plataforma foi bloqueada pela primeira vez no Brasil. À época, o Juízo brasileiro determinou a derrubada de contas e vídeos na rede social, mas a empresa não acatou. Agora, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, solicitou que a empresa indique um representante legal no Brasil para manter as atividades, mas o CEO da plataforma voltou a declinar - provocando uma nova queda da rede social no Brasil.

No país, a rede social caiu no gosto daqueles que discordam de decisões tomadas pela Justiça do Brasil. Alegando "censura" em outras plataformas, os usuários vão ao Rumble para consumir e produzir conteúdo tendo "liberdade de expressão".

Plataforma está fora do ar desde sexta-feira (21). A plataforma só voltará ao ar caso respeite as condições impostas pela Justiça, indicando um representante legal no país e pagando uma multa. Não se sabe quantos usuários o bloqueio afetou no Brasil e nem sua base total de usuários. O UOL tenta contato com a empresa para colher informações, em nota, a plataforma frisou: "Rumble não cumprirá a censura ilegal. Vamos lutar contra isso no tribunal e não vamos recuar".