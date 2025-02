Meta mostra como vai checar fatos agora; qualquer pessoa pode se inscrever

Modelos de nota de comunidade da Meta Imagem: Divulgação

Checagem de fatos na Meta ocorre desde 2016. Os verificadores identificam boatos e, caso algo seja falso, o alcance é reduzido e havia uma notificação na publicação. Temas como covid-19, eleições e desastres naturais costumavam receber algum tipo de sinalização. O UOL Confere, estação do UOL para checagem e esclarecimento de fatos, faz parte dos programas de checagem da Meta no Brasil.

Fim da checagem de fatos tem relação com aproximação de Mark Zuckerberg, CEO da Meta, com o presidente Donald Trump. No fim de 2024, o executivo se encontrou com Trump e disse que "deseja apoiar a renovação nacional da América sob a liderança do presidente Trump". As informações são da rede de TV americana Fox News.

O próprio Trump é contra a checagem de fatos. Ele no passado, inclusive, foi suspenso do Facebook durante a transição entre seu primeiro governo e seu sucessor, Joe Biden, após os ataques no Capitólio. Em nota à época, a empresa informou que "os riscos de permitir que o presidente use a plataforma neste momento são simplesmente grandes demais".