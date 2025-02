Vivo retira WhatsApp ilimitado do site, mas diz que benefício continua

A Vivo retirou a menção ao WhatsApp ilimitado do site dos planos controle, mas disse que o benefício permanece ativo. A mudança gerou dúvidas entre os clientes e levantou questionamentos sobre o futuro do zero rating na operadora.

O que aconteceu

Vivo levantou dúvidas sobre o fim do benefício ao remover a menção ao WhatsApp ilimitado do site oficial dos planos controle. No entanto, a operadora afirmou em nota que não houve alterações nos planos e que o WhatsApp continua com acesso ilimitado para mensagens de texto, fotos, áudios e vídeos.

Documentos oficiais da Vivo confirmam a informação. No entanto, chamadas de voz (VoIP), chamadas de vídeo e acesso a links externos não estão incluídos no zero rating.