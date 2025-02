Nova reviravolta: Nasa revisa chances do asteroide 2024 YR4 atingir a Terra

As estimativas atuais avaliam que o asteroide tem entre 40 e 90 metros de diâmetro. Os cálculos indicam que ele pode atingir a Terra em 22 de dezembro de 2032, e potencialmente causar danos consideráveis, como a destruição de uma cidade.

Se atingir a Terra, o impacto do 2024 YR4 poderia ser 500 vezes mais potente que a bomba nuclear de Hiroshima. É o suficiente para arrasar uma cidade ou até mesmo provocar um tsunami, se o impacto for próximo a uma ilha ou um litoral.

A Rede Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, na sigla em inglês) emitiu uma notificação de possível impacto em janeiro. O documento diz que o 2024 YR4 pode atingir o "corredor" formado pelo leste do Oceano Pacífico, norte da América do Sul, Oceano Atlântico, África, Mar Arábico e Sul da Ásia. A notificação também fala em "dano grave" à Terra em caso de impacto.

Os danos causados devem ocorrer a até 50 km do local do impacto, com base no topo da estimativa de tamanho [do asteroide]

IAWN

Rota do asteroide 2024 YR4 (em branco) pode atingir órbita da Terra (em azul) Imagem: Divulgação/International Asteroid Warning Network (IAWN)

James Webb vai analisar o asteroide

A ESA informou que o telescópio James Webb, o mais potente do mundo, será utilizado na análise do asteroide. De acordo com a agência, o equipamento da Nasa deve observar o 2024 YR4 em março deste ano.