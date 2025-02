Apple mata seu iPhone mais barato e aumenta faixa de preço com modelo 16e

iPhone 16e permite acessar ChatGPT com a assistente Siri Imagem: Divulgação

O chip A18 é o mesmo do iPhone 16 e libera recursos de IA. Isso permite que o celular tenha o Apple Intelligence, ou seja, você pode pedir para a inteligência ajudar na escrita de texto, criar resumos de páginas web ou buscar fotos descrevendo uma cena. Além do novo iPhone 16e, apenas os iPhones 15 Pro (lançados em 2023) ou superiores contarão com esses recursos. Por enquanto, essas funcionalidades não estão disponíveis em português, mas a Apple promete liberá-las no Brasil em abril.

O iPhone 16e é a versão mais barata da Apple, mas conta com funções avançadas. Como a empresa não vende mais os iPhones 15 Pro, o novo aparelho custa nos EUA US$ 599 (128 GB) - no Brasil, ele sai por R$ 5.799 em pré-venda. O iPhone SE (2022) saiu de linha e não é mais vendido na loja oficial da Apple no Brasil — ele tinha preço sugerido de R$ 4.299 (64 GB).

Por que importa?

O iPhone SE, que era "baratinho", era muito vendido? Não. De acordo com a CounterPoint Research, em 2016, ano de estreia da categoria, a comercialização do iPhone SE representou 10% daquele ano. Em 2020, foi 13%. E no ano passado 1%. Isso quer dizer que a estratégia da Apple é outra: atrair gente para o ecossistema com telefones mais sofisticados.