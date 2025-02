Conhece todos? Veja os 10 vídeos mais vistos da história do Youtube

A música de Wiz Khalifa com participação de Charlie Puth foi lançada no Youtube em abril de 2015 como parte da trilha sonora do filme "Velozes & Furiosos 7", e foi composta especialmente em homenagem ao falecido ator Paul Walker. Entre 10 de julho e 4 de agosto de 2017, este se tornou o vídeo mais assistido do Youtube.

5º: "Bath Song": 7 bilhões de visualizações

Outro sucesso infantil, esta cantiga que ensina e diverte as crianças na hora do banho foi parar no Youtube em maio de 2018 e se converteu em um dos êxitos do terceiro canal de maior público da plataforma, o americano Cocomelon, que acumula mais de 189 milhões de assinaturas com seus vídeos musicais e com animação 3D.

4º: "Johny Johny Yes Papa": 7,01 bilhões de visualizações