Seu celular tem truques escondidos para proteger o app do banco; veja

Em média, o Brasil tem 2.738 celulares furtados ou roubados por dia, mostra o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública referente aos dados de 2022. Naquele ano ano, foram 999.223 aparelhos levados das vítimas, o que torna a segurança dos aplicativos de finanças algo a ser levado em conta para evitar que os criminosos invadam as contas bancárias.

No âmbito global, uma pesquisa da Appdome — empresa estadunidense de cibersegurança — em 12 países, incluindo o Brasil, mostra que 82% dos donos de celulares estão insatisfeitos com a segurança dos aplicativos de bancos.

Tilt listou os cinco principais truques para impedir a invasão dos apps de banco e evitar dor de cabeça após roubo ou furto do celular. As dicas foram levantadas com a ajuda do IDCiber (Instituto de Defesa Cibernética), do Ibsec (Instituto Brasileiro de Segurança Cibernética) e das empresas de cibersegurança Akamai e Appdome.