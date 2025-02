Musk lança Grok 3, nova versão do seu chatbot: 'Mais inteligente da Terra'

A apresentação da terceira versão do Grok acontece um mês depois do lançamento da plataforma R1, do DeepSeek, que surpreendeu o setor. A empresa chinesa possui um chatbot de baixo custo e alta qualidade, afetando diretamente as ambições dos Estados Unidos de liderarem o desenvolvimento mundial da tecnologia.

O Grok também disputa espaço diretamente com o ChatGPT, da OpenAI. Musk, que é cofundador da empresa, tentou adquiri-la por US$ 97,4 bilhões (R$ 557,8 bilhões na cotação da época), oferta que foi recusada. "A OpenAI não está à venda, e o conselho rejeitou por unanimidade a última tentativa do senhor Musk de perturbar sua concorrência", disse Bret Taylor, presidente da OpenAI, no X.

Musk e o governo dos EUA

O lançamento também acontece no momento em que o bilionário Elon Musk está usando seus altos poderes concedidos pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Líder do DOGE (Departamento de Eficiência Governamental), Musk vem reestruturando e desmantelando agências federais com a justificativa de cortes de gastos.

Um possível conflito de interesses é questionado por algumas pessoas. Entre as agências que foram alvo de Musk, muitas delas supervisionam elementos do vasto império empresarial de Musk, que inclui a rede social X, a Tesla e a SpaceX.

(Com AFP)