Cade fecha cerco contra Apple e Google e mira abuso de Android e iOS

O Cade se abrir dessa forma é algo extremamente novo e muito louvável

Raquel da Cruz Lima, coordenadora do centro de referência legal da organização Artigo 19

Avanço do Cade ocorre no vácuo deixado pelo Congresso Nacional. Regulação da atuação das gigantes de tecnologia foi travada na Câmara dos Deputados após o chamado PL das Fake News ser paralisado.

Governo do presidente Lula trabalha para dar mais poderes ao Cade. Diante do impasse no Legislativo, o Executivo passou a trabalhar para fazer do conselho uma barreira de contenção para as práticas anticompetitivas das Big Tech. Entre as propostas do Ministério da Fazenda estão dar à autarquia o poder de classificar quais plataformas são "sistemicamente relevantes" e, por isso, seriam acompanhadas de perto e obrigadas a ser mais transparentes.

Decisões na União Europeia e nos Estados Unidos impulsionam mudanças. Lei europeia dos Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês) é um dos exemplos. O conceito de "sistemicamente relevante" foi "emprestado" do DMA, que estabelece as empresas consideradas "gatekeepers" -com maior impacto no mercado digital, elas são obrigadas a seguir regras mais duras ou proibidas de determinadas práticas. Motivada a colocar o Brasil em linha com outras localidades, a Fazenda quer mudar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, incluindo reformas na Lei de Defesa da Concorrência.

Regras para Big Techs

Governo tenta destravar o debate sobre ecossistemas digitais a partir da perspectiva concorrencial. Para observadores, essa estratégia enfrenta menos resistência no Legislativo do que a regulação.