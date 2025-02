Brasil é oásis pra energia solar; quanto custa e por que ainda 'patinamos'?

Há ainda uma taxa para transmitir a energia solar excedente gerada na sua casa para outros lugares. Desde janeiro do ano passado, começou a chamada cobrança do fio b, uma taxa para uso do sistema de distribuição de energia, de 15% sobre o que é gerado, e que vai ser escalonado nos próximos anos.

Governo deveria ter políticas públicas para o ramo, mas há dificuldades de financiamento. "Em um cenário de grande endividamento das famílias brasileiras, a concessão de crédito fica bastante restritiva", disse Bárbara Rubim, vice-presidente da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), a Tilt, em 2024.

Ela ressalta as vantagens do modelo: além de gerar energia limpa, poderia reduzir os custos com energia elétrica, estimular a geração de emprego e movimentar a economia local.

3 - Fora da cadeia de valor

Boa parte do processo é feita fora do país, ainda que o Brasil seja ótimo para energia solar e tenha até fábricas locais.