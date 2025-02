As teorias que explicam por que seis planetas têm luas e dois não

Já a segunda teoria proposta é que algumas luas se formaram junto com o seu sistema solar a partir de uma nuvem de gás e poeira, a qual teria se colapsado por conta da gravidade. As luas de Júpiter e Saturno teriam surgido dessa maneira, pois são muito antigas.

Mercúrio com suas faces escuras e iluminadas pelo Sol Imagem: NASA/Getty Images

Basalto na Lua da Terra

No caso da Lua da Terra a explicação pode ser outra. Cientistas da Nasa e da Universidade de Durham acreditam que um objeto do tamanho de Marte se chocou com a Terra e um grande pedaço do planeta voou para sua órbita, formando a Lua.

Os pesquisadores acham que a Lua se formou dessa maneira porque encontraram basalto na superfície dela e é muito parecido com a rocha da mesma matéria-prima presente na Terra.

Um vídeo produzido pela NASA exemplifica o fenômeno.