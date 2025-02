Jogo de Trump, lasanha da Colgate: o que tem no Museu do Fracasso da Suécia

O veículo Cybertruck, desenvolvido pela Tesla, recebeu fortes críticas dos usuários e foi adicionado ao Museu do Fracasso Imagem: Justin Sullivan/Getty Images via AFP

Jogo de tabuleiro do Trump

Inspirado no negócio imobiliário do então empresário Donald Trump, o jogo trata de compra e venda de imóveis. A invenção, no entanto, foi descrita como uma "variação chata e complicada do popular jogo Banco Imobiliário". Em 2004, o jogo foi relançado após o sucesso de Trump com o programa "O Aprendiz". Apesar de regras simplificadas e ainda mais fotos do empresário, o produto fracassou nas vendas. Na caixa, a descrição do jogo era: "Eu estou de volta e você está demitido".

Jogo de tabuleiro que levava o nome de Donald Trump não agradou ao público Imagem: Reprodução/Museum of Failure

Comidas congeladas da Colgate

A Colgate é uma marca renomada em produtos para higiene bucal, em especial as pastas de dente. A empresa, no entanto, tentou entrar para o mercado alimentício na década de 1960 com o lançamento de uma linha de comidas congeladas, que contava com lasanhas. No museu, estão em exibição embalagens inspiradas na linha Colgate Kitchen, que tinha duas opções: uma feita com frango e outra com carne de caranguejo.