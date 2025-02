'Vigarista' x 'idiota': Musk e criador do ChatGPT foram de sócios a rivais

Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), da Tesla, SpaceX e atualmente chefe do Departamento de Eficiência Governamental do presidente Donald Trump, fez uma oferta de US$ 97,4 bilhões (R$ 560 bilhões) pela OpenAI. A empresa por trás do ChatGPT, no entanto, não estava à venda. Altman recusou a oferta de Musk nesta segunda (10) no X.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want -- Sam Altman (@sama) February 10, 2025

"Não, obrigada, mas compraremos o Twitter [sic] por US$ 9,74 bilhões se você quiser". Musk respondeu ao tuíte apenas com a palavra "vigarista". É bom lembrar que a conturbada compra da rede social custou ao empresário US$ 44 bilhões (R$ 253,75 bi) em 2022.