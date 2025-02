Falso militar e famosos: os golpes do amor mais comuns detectados pela Meta

Língua não é um problema para os golpistas. David Agranovich, diretor de políticas de interrupção de ameaças globais da Meta, diz que os criminosos abusam do uso de inteligência artificial para conversar com pessoas de outros países. Ele ainda diz que ações mais sofisticadas usam deepfake do rosto (quando alguém se passas por uma celebridade numa chamada) ou voz (quando treinam uma IA com a voz de um famoso para fazer ela dizer o que for necessário).

Empresa informa que tem recurso para detectar pessoas que se passam por celebridades. De acordo com a empresa, eles comparam fotos de perfil de contas suspeitas com a de perfis de pessoas famosas. Se for muito parecido, eles derrubam a conta.

*Com informações da AFP