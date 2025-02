Alerta de terremoto no Android foi erro do Google; entenda como é o sistema

No entanto, não houve qualquer registro oficial de tremor no Brasil. O Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo) e o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico não detectaram nenhuma atividade sísmica na região. A Defesa Civil de São Paulo também negou a ocorrência de um terremoto.

O Google ainda não se pronunciou oficialmente sobre a causa do erro, mas informou que está investigando o ocorrido. O UOL procurou a empresa e, assim que houver um retorno, esta nota será atualizada.

O sismólogo Bruno Collaço, da RSBR (Rede Sismográfica Brasileira) e do Centro de Sismologia da USP, reforçou que o alerta foi um erro do sistema. Ele alertou que, talvez, a plataforma do Google não esteja bem calibrada.

Um sismo dessa magnitude seria facilmente registrado por estações no Brasil e também mundo afora. Trata-se de um falso alerta. Aliás, dois: um perto de 2h30 e outro às 3h40. Esse sistema do Android usa o acelerômetro do celular das pessoas. Algo não está bem calibrado para o Brasil Bruno Collaço

Por que só no Android?

O alerta foi enviado exclusivamente para celulares Android porque a tecnologia de detecção de terremotos está integrada ao sistema operacional do Google. A empresa utiliza a rede de dispositivos Android como uma espécie de rede sísmica global, capaz de identificar tremores em tempo real.