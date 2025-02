Alerta da Defesa Civil de SP: Como receber o aviso durante chuvas fortes

Desde dezembro do ano passado, moradores de São Paulo podem receber um alerta da Defesa Civil no celular durante chuvas fortes no estado. Porém, existem alguns requisitos que devem ser atendidos pelos aparelhos para que o usuário seja notificado.

O que aconteceu

Precisa fazer cadastro? Não há necessidade de cadastro, mas o celular deve ser um smartphone conectado a uma rede 4G ou 5G. Além disso, o sistema do aparelho tem que estar atualizado com iOS a partir da versão 17, no caso do Iphone, ou Android 11.

Funciona no wi-fi? Sim, mas o celular também deve estar com o sinal de dados móveis ligado. Isso porque o Defesa Civil Alerta, nome do sistema federal que é operado pelos órgãos estaduais e municipais, é ligado à rede telefônica. Portanto, o aparelho também não receberá o aviso se estiver com o modo avião ativo, já que essa função desliga a rede móvel.