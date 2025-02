Homem que perdeu R$ 4 bi em bitcoin quer comprar lixão para recuperar valor

Se o Conselho Municipal de Newport quiser, eu poderia comprar o aterro sanitário. Já discuti o assunto com investidores, e é algo que está na mesa de negociações

James Howells, em entrevista ao jornal britânico "The Guardian"

Cidade de Newport diz que a partir do momento que item foi para aterro sanitário não pertence mais a Howells. Esse argumento, inclusive, foi aceito pelo juiz Keyser KC, que considerou que ele não tinha direito de recuperar o dispositivo que foi jogado no lixo.

Howells acredita que conseguiria recuperar item com 18 a 36 meses de escavação, além do processo de recuperação de dados. O aterro sanitário armazena mais de 1,4 milhão de toneladas de resíduos, mas Howells afirma ter restringido a localização do HD a uma área de aproximadamente 100 mil toneladas.

Dono do HD com criptomoedas disse que doaria 10% do dinheiro para a cidade. Em entrevista ao site Wales Online, ele diz que Newport poderia ser a "Nova Dubai ou Las Vegas do Reino Unido", caso o Conselho Municipal cooperasse com ele em sua busca.

*Com informações do Guardian e do Wales Online