Fique alerta e se proteja: estes são 5 os golpes do Pix mais famosos

Golpe do produto ou loja falsa - 22% Golpe do falso parente pedindo dinheiro - 20% Golpe da falsa oportunidade de investir ou multiplicar dinheiro - 18% Golpe da compra de produto de uma rede social hackeada - 12% Golpe da falsa central de atendimento/gerente - 9%

Golpe do produto ou loja falsa

Nessa modalidade de golpe, os cibercriminosos criam páginas de sites ou de redes sociais para simular a venda de produtos. Geralmente, as ofertas são publicadas com preços muito abaixo do praticado no mercado.

Os cibercriminosos usam as redes sociais, sobretudo o Instagram, e páginas de sites de lojas falsas como iscas. O pagamento é sempre feito via Pix, sem uso de boleto ou cartão de crédito.

A recomendação é sempre verificar a reputação da empresa ou checar a URL do site para saber se condiz com o que aparece no anúncio.