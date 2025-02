Por que há portas USB de diversas cores? Cada uma tem um significado

Você sabia que há diferenças entre as portas USB? Embora pareçam iguais, elas tem versões diversas, as quais podem ser identificadas por suas cores.

Definição por cores

Branco: uma das primeiras versões do USB com padrões 1.0. Tem capacidade de transferência de 1,5 Mb/s e um carregamento mais lento, por isso é destinada para dispositivos de entrada como mouses, teclados e webcams. O modelo de USB 1.0 foi o precursor, lançado em 1996.

Preto: desenvolvido com portas 2.0. É o tipo de USB encontrado em muitas TVs, com capacidade máxima de 480 Mb/s (High Speed). Teve seu lançamento no ano 2000 e ficou bem popular por conta de sua presença ampla nos computadores.