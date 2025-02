Fuga térmica: entenda o processo que fez celular explodir e ferir jovem

[As baterias de íon de lítio] podem armazenar e liberar energia de forma eficiente, além de terem durabilidade e ciclos de carga e descarga muitos superiores Prof. Ely Dirani

No entanto, alguns fatores podem comprometer a segurança dessas baterias e provocar superaquecimento, incêndios e até explosões por conta de um processo chamado fuga térmica. Entre estes fatores, estão:

Danos físicos à bateria: se a bateria for perfurada, amassada ou sofrer algum tipo de impacto, pode haver um curto-circuito interno;

Sobrecarga ou uso de carregadores inadequados: carregadores de má qualidade ou incompatíveis podem fornecer uma corrente elétrica excessiva ao aparelho;

Exposição a altas temperaturas: deixar o celular em ambientes muito quentes, como dentro do carro sob o sol, pode aquecer o aparelho;

Envelhecimento da bateria: com o tempo, as baterias perdem eficiência e podem se tornar instáveis, especialmente se forem submetidas a ciclos de carga e descarga intensos;

Defeitos de fabricação: em casos raros, a bateria pode ter sido fabricada com defeitos, como impurezas no material ou falhas no design , que aumentam o risco de fuga térmica.

Na fuga térmica, há um aumento rápido da temperatura e da pressão no interior da bateria. "O processo começa com o aquecimento interno da bateria. Quando atinge uma temperatura crítica, acelera as reações químicas e faz com que a bateria fique ainda mais quente. Isto leva rapidamente a uma diminuição do desempenho da bateria", explica o professor.

O aumento da temperatura faz com que os componentes internos da bateria se decomponham, liberando gases inflamáveis e mais calor. Se o calor não for dissipado rapidamente, a pressão dentro da bateria aumenta até que ela possa explodir ou pegar fogo Prof. Ely Dirani

Quais são os riscos deste tipo de explosão?

Segundo o especialista, os principais perigos são: