'Modo adolescente': Instagram muda hoje regras para menores no Brasil

A partir desta terça-feira (11), o Instagram começa a aplicar automaticamente uma série de restrições a contas de adolescentes no Brasil. Os perfis de usuários com menos de 18 anos serão configurados como privados, e as notificações serão silenciadas entre 22h e 7h. A medida busca aumentar a segurança e o bem-estar dos jovens na plataforma.

O que aconteceu

A Meta, empresa responsável pelo Instagram, anunciou as mudanças no final de 2024, após críticas e processos judiciais relacionados ao impacto da rede social na saúde mental de adolescentes. A partir de agora, contas de menores de 18 anos serão configuradas como privadas por padrão, limitando interações com desconhecidos.

Adolescentes com menos de 16 anos precisarão de autorização dos pais para alterar as configurações de privacidade. Além disso, o Instagram aplicará filtros mais restritos para conteúdos sensíveis, como postagens que abordam violência, procedimentos estéticos ou temas que possam contribuir para transtornos alimentares ou dismorfia corporal.