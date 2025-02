SparkCat: 6 dicas pra evitar o vírus achado pela 1ª vez nas fotos do iPhone

Só confie em aplicativos com milhões de downloads. Antes, baixar qualquer app com uma boa avaliação nas lojas já era suficiente, mas agora, com o vírus se infiltrando até em sistemas considerados seguros, a recomendação é investir apenas em aplicativos usados por muitos usuários e que estão no ar já há muitos meses.

Além disso, verifique a procedência do aplicativo na própria loja virtual. Isso pode ser feito verificando os detalhes preenchidos no Google Play ou na Apple Store, visitando o site oficial do desenvolvedor e lendo as avaliações deixadas, principalmente as negativas, para verificar quais são os maiores problemas do programa.

Instale um antivírus potente e tome cuidado ao autorizar acesso de novos aplicativos aos seus dados. Muitos dos aplicativos pedem autorização do usuário para acessar toda a galeria de fotos: só conceda se você realmente confiar naquele serviço. Se tiver dúvida sobre a legitimidade dele, forneça no máximo acesso limitado, a uma foto ou vídeo em específico.

De qualquer forma: evite armazenar fotos com informações confidenciais. Guardar imagens e capturas de tela com dados sensíveis, como números de documentos pessoais e dados bancários é muito inseguro. Isso porque, além de vírus como o SparkCat, sempre existe um risco de alguém mal-intencionado pegar seu celular ou de você enviar as fotos sem querer —por Bluetooth ou AirdDrop — para a pessoa errada.

Guarde seus dados sensíveis em aplicativos específicos para isso. A própria Kaspersky tem um "cofre" virtual de senhas, com verificação em dois fatores, que guarda as informações criptografadas.

Mas se você já instalou o vírus, delete o aplicativo infectado e não volte a baixá-lo até que o desenvolvedor anuncie que consertou o problema. Após apagar o app, vá até sua galeria de fotos e procure qualquer imagem que possa ser um problema. Bloqueie qualquer conta que tinha dados expostos na galeria e mude suas senhas.