Jus.br passa a exigir conta ouro: como aumentar o nível da conta Gov.br?

O Portal Jus.br, que reúne os serviços do Poder Judiciário do Brasil, passa a exigir, a partir desta terça-feira (11), contas nível ouro para acesso do usuário via Gov.br.

O que aconteceu

Medida visa aumentar a segurança do usuário. "Nosso compromisso é oferecer um ambiente digital seguro e confiável, sempre buscando equilibrar segurança e facilidade de acesso aos serviços do Judiciário", afirmou o juiz auxiliar do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Dorotheo Barbosa Neto.

Contas com nível prata não terão mais acesso aos serviços. Nada muda para usuários que acessam o sistema por meios de autenticação alternativos ao Gov.br. Para aumentar o nível de segurança da conta, é necessário entrar no aplicativo Gov.br.