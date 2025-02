'Hacker fantasma': FBI alerta para que você não atenda esse tipo de chamada

A vítima acreditou, pois o número que apareceu era o mesmo que estava em seu cartão — isso costuma acontecer, pois golpistas usam uma tática chamada spoofing, na qual um atacante se passa por uma instituição legítima. No caso dela, apareceu o número do banco e o nome do banco no visor do celular.

Bancos nunca ligam pedindo para você fazer uma transferência. Esse foi o conselho que a agente especial Rachel LaRocque deu em depoimento ao canal ABC7, de Chicago (EUA). Ela ainda diz que as pessoas devem ser céticas a quaisquer pedidos feitos via chamada, pois os criminosos não fazem discriminação: querem dinheiro de quem está disposto a ceder.

Golpe foi por telefone, mas é comum também que ocorra por SMS, WhatsApp o e-mail. A abordagem é semelhante: geralmente uma mensagem ameaçadora, dizendo que se você não acessar aquele link, pode perder dinheiro. Em algumas ocasiões, é sugerido que a pessoa baixe algum programa.

Como evitar

Como nos EUA, bancos no Brasil nunca entram em contato solicitando a instalação de aplicativos, transferências ou enviam links para seus clientes sem que eles tenham pedido: na dúvida, entre você mesmo em contato com seu banco pelo número que fica atrás do seu cartão ou vá presencialmente até uma agência.

Não clique em links suspeitos: é sempre melhor entrar em sites oficiais e navegar por lá. Além disso, vale a pena verificar se o domínio do link é o mesmo da página oficial do site;