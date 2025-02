Meta assume erro e apaga vídeo de IA com Ronaldo promovendo jogo de azar

O que faz o "tribunal da Meta"

Gruo tem poder e independência para tomar decisões. Estabelecido em novembro de 2018, o Conselho de Supervisão da Meta analisa as ações da empresa de forma independente e decide tirar do ar ou restabelecer conteúdos do Facebook, Instagram ou do Threads — o WhatsApp não está incluído nas atribuições do "tribunal".

As decisões são tomadas com base nas políticas de uso da Meta e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as recomendações feitas pelo conselho devem ser respondidas pela Meta publicamente em até 60 dias.

Para submeter uma reclamação ao "tribunal" da Meta, acesse oversightboard.com e clique em "enviar uma apelação". Os casos "polêmicos" chegam ao conselho a pedido de usuários, que recorrem de decisões anteriores, e casos de alto perfil (geralmente envolvendo pessoas famosas, tópicos sensíveis ou notícias importantes).