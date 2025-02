Como agia app espião de Israel que hackeou o WhatsApp de civis sem clicar

A Meta confirmou que um programa da empresa israelense Paragon Solutions foi usado para espionar pelo menos 90 jornalistas e membros da sociedade civil. O spyware era instalado nos celulares após uso do WhatsApp, sem necessidade de clique.

Como funciona o programa espião?

O aplicativo espião da Paragon Solutions é chamado de Graphite. Ele atua de forma similar ao Pegasus, programa envolvido num escândalo mundial de espionagem e criado por outra empresa israelense, a NSO.

O software permite rastrear em segredo as atividades da pessoa que teve o aparelho infectado, como ler mensagens, ver fotos, saber a localização e ter informações de acesso a contas bancárias, redes sociais e email. E ainda ativar remotamente o microfone do celular espionado para ouvir ligações e tirar fotos com a câmera, sem que a pessoa saiba.