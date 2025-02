Em nova retaliação a Trump, China anuncia investigação contra o Google

Ao contrário do Canadá e do México, é claramente mais difícil para os EUA e a China concordarem com as exigências econômicas e políticas de Trump. O otimismo anterior do mercado em relação a um acordo rápido ainda parece incerto.

Mesmo que os dois países cheguem a um acordo sobre algumas questões, é possível ver as tarifas sendo usadas como uma ferramenta recorrente, o que pode ser uma fonte importante de volatilidade do mercado este ano.

Gary Ng, economista sênior da Natixis em Hong Kong

As novas tarifas da China só começarão em 10 de fevereiro, o que dá tempo para que os países cheguem em um acordo. Ontem, Trump anunciou que terá negociações com a China nas próximas 24 horas. Ele ainda sugeriu que a negociação poderá envolver o Canal do Panamá, que recentemente indicou que encerraria projetos chineses na região.

Em seu primeiro mandato, em 2018, Trump iniciou uma guerra comercial brutal de dois anos com a China. As tarifas de centenas de bilhões de dólares em mercadorias afetaram as cadeias de oferta globais e prejudicaram a economia mundial.

