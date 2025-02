Por que 2025 é o último ano para governo Lula regular as redes sociais?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: O último ano para regular redes; IA x seu empregos; Zuckerberg e o 'não contrate humanos'; ChatGPT x IA da Meta)

A janela para regular as plataformas digitais está se fechando. O cálculo político já circula nas esferas do poder, segundo análise da professora de inovação, tecnologia e direito do IDP, Tainá Junquilho. E, se o governo Lula quiser tomar alguma dianteira no assunto, a hora é agora.