Topo da lista de risco: o que se sabe de asteroide que pode atingir a Terra

O 2024 YR4

O asteroide foi descoberto em 27 de dezembro de 2024 por meio de um telescópio no Chile. O Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, conhecido como Atlas, está localizado em Río Hurtado.

Instalações do Very Large Telescope (VLT), localizado no Deserto do Atacama. Os equipamentos vão auxiliar os cientistas no acompanhamento do asteroide 2024 YR4 Imagem: Reprodução/YouTube/European Southern Observatory (ESO)

Segundo a ESA, determinar com precisão a órbita do asteroide é uma tarefa "difícil". "A órbita do asteroide ao redor do Sol é alongada. Atualmente está se afastando da Terra quase em linha reta", explica a agência em seu portal. A previsão indica que, nos próximos meses, o asteroide começará a desaparecer da vista da Terra, tornando-se visível novamente apenas em 2028. "Durante este período, a ESA irá coordenar as observações do asteroide com telescópios cada vez mais poderosos". Para isso, os cientistas vão utilizar o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, no Chile.