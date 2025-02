Nem inteligente nem artificial: IA é jogada de marketing, diz Nicolelis

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Nicolelis x Neuralink; Cérebro x computador; o 'futuro sem futuro' da IA)

Para o médico e neurocientista Miguel Nicolelis, a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial.

Em entrevista ao Deu Tilt, podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, o pai do exoesqueleto e um dos neurocientistas mais importantes do mundo classificou como jogada de marketing bem-sucedida a criação do termo que hoje dá nome às várias plataformas, do ChatGPT ao Gemini. Também alertou que a humanidade terá "um futuro sem futuro" caso essas ferramentas se tornem preponderantes.