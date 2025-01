Mais velha morreu com 122 anos: existe idade máxima que podemos alcançar?

A francesa Jeanne Calment viveu durante 122 anos e 164 dias antes de morrer em 1997. Sua longevidade a fez entrar para o livro dos recordes. Uma pesquisa publicada em 2016 na revista Nature considera que os 122 anos vividos por Jeanne seriam provavelmente o limite da vida humana.

Mas ao que parece a questão ainda é uma incógnita para a ciência. Outros estudos têm afirmado que ainda estamos longe de atingir o pico de vida longa. Há quem diga ainda que o nosso corpo estaria preparado biologicamente para viver até os 38 anos de idade — aqui, já estaríamos devendo faz tempo, já que a expectativa de vida no Brasil é de 76,4 anos.

No caso do estudo publicado em 2016, os cientistas chegaram a essa conclusão após analisarem dados demográficos globais e perceberem que a tendência de aumento da expectativa de vida diminuiu nas últimas décadas. Depois que Jeanne morreu, as idades de morte se estabilizaram e, para os autores do estudo, este pode representar um limite natural da vida útil humana.