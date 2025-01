CEOs das big techs vendem a alma para quem pagar mais, diz especialista

A tecnologia tem a promessa de expandir a liberdade, mas a forma como as big techs funcionam atualmente leva muitas vezes ao oposto: minam os processos democráticos e o envolvimento da população.

É o que ele chama "solucionismo tecnológico". "O discurso público é despolitizado [pelas empresas]. As discussões críticas sobre poder, desigualdade e governança são desviadas por promessas de soluções rápidas e algorítmicas."

Com a globalização quase total do meio digital, poucas e grandes empresas têm o "poder de quase monopólio sobre o discurso público", o que seria prejudicial ao debate democrático. "Esta concentração de poder significa que estas plataformas podem moldar os fluxos de informação e as agendas políticas [dos países] mais do que nunca, tornando as consequências da sua influência extremamente visíveis", avalia o pesquisador.

Este efeito é "ainda mais desestabilizador" para democracias mais novas ou pouco estabelecidas, como o Brasil ou Belarus, ex-país soviético em que Morozov nasceu.

Em países onde as instituições democráticas são frágeis, as intervenções 'solucionistas' das big techs podem agravar as divisões sociais e políticas, impondo ferramentas digitais de tamanho único a comunidades com contextos muito diferentes, enfraquecendo o poder do Estado e impedindo a procura por soluções alternativas e mais democráticas.