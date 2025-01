Como algoritmo anti-Meta do TikTok fez app virar inimigo dos EUA

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Meta de volta às origens; TikTok, o inimigo nº1; Zuckerberg e a briga contra o sono; O drible da China na IA)

O TikTok chegou a ficar fora do ar nos Estados Unidos por algumas horas no último domingo (19). Voltou ao ar após o presidente Donald Trump prometer adiar a proibição do aplicativo no país, promessa que ele cumpriu assim que assumiu a Casa Branca.

A novela sobre o incômodo dos EUA com o TikTok, porém, está longe de acabar. O banimento foi suspenso por 75 dias, caso a rede social não seja vendida para uma empresa norte-americana. É isso que prevê a lei elaborada pelo Congresso, assinada pelo presidente Joe Biden e avalizada pela Suprema Corte dos EUA.