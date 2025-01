Inimigo das caixas de som: como funciona aparelho que silencia Bluetooth

O vídeo compartilhado pelo turista argentino Roni Baldini que mostra um aparelho silenciando uma caixa de som em uma praia brasileira está repercutindo nas redes sociais. Mas como o equipamento funciona?

Entenda

Ilegal no Brasil, o aparelho funciona como um emissor que "suja" a radiofrequência desejada —no caso, o Bluetooth. A interferência impede a conexão adequada para a troca de informações, impedindo a emissão do som. O princípio do equipamento montado e usado pelo argentino é o mesmo do bloqueador de sinais de celular em presídios.