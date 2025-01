99 adota estratégia 'kamikaze' para emplacar mototáxi em São Paulo

"Hackeando o governo"

A Uber chegou ao país em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil, e não fez tanto barulho. A situação começou a ficar hostil contra a plataforma no ano seguinte ao estrear a modalidade UberX, que oferecia carro por aplicativo a um preço mais acessível que táxis.

Na época, taxistas chamavam o serviço de "clandestino" e diziam que UberX era um "táxi pirata". Dos protestos a situação escalou para a violência contra motoristas, o que trouxe mais publicidade ainda para a empresa e o apoio da população, sobretudo de classe média, que passou a ver a Uber como alternativa real de transporte: do trabalho nos dias úteis à balada no fim de semana.

A briga foi tanta que em 2015 o então prefeito Fernando Haddad tornou ilegal a plataforma, e regularizou os chamados "táxis pretos". Conclusão: a Uber continuou funcionando e acabou forçando a prefeitura a criar um decreto autorizando os chamados "serviços de transporte individual por aplicativos" em 2016.

Um detalhe: anos após essa briga toda, o jornal britânico The Guardian publicou os "Uber Files". Arquivos vazados expunham a estratégia da empresa de "hackear" os governos e convencê-los a aceitarem o serviço. Em uma troca de mensagens, Travis Kalanick, fundador e primeiro CEO da Uber, dizia, por exemplo, que a "violência garante o sucesso".