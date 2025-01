TikTok diz aos usuários que estará 'temporariamente indisponível' nos EUA

Lamentamos que uma lei dos EUA que proíbe o TikTok entre em vigor em 19 de janeiro e nos obrigue a tornar os nossos serviços temporariamente indisponíveis. Estamos trabalhando para restaurar nossos serviços nos EUA o mais rápido possível e agradecemos seu apoio. Por favor, fique atento.

Comunicado do TikTok

Trump pretende adiar a proibição do aplicativo no país

Trump disse em entrevista à TV nos EUA que vai aumentar o prazo da permanência do aplicativo no país. Em conversa com jornalista da NBC News por telefone, o presidente eleito disse: "[Aumentar o prazo de funcionamento do app] acho que certamente é uma opção para analisarmos. Uma extensão de 90 dias provavelmente acontecerá, porque é apropriado. Temos que ser cuidadosos porque é uma situação muito grande."

Ele prometeu uma resposta rápida. Ainda na entrevista, Trump afirmou que, se de fato decidir que esse prazo precisa mudar, deve anunciar ainda na segunda-feira (20).

Trump pode revogar a decisão da Suprema Corte e aumentar o prazo de funcionamento do aplicativo. Pela lei, o presidente pode tomar essa decisão se garantir ao Congresso três fatos: de que existe um caminho para a venda do aplicativo [a proposta dos EUA é que ele seja vendido para uma empresa não chinesa], de que há progresso para que isso ocorra; e de que há acordos jurídicos que tornam a venda viável em um período de três meses.

Lei contra aplicativo foi assinada em abril de 2024 por Joe Biden. Mas Trump já se posicionava contra o TikTok durante seu primeiro mandado, quando assinou um decreto-lei contra e ele e o aplicativo de mensagem chinês WeChat com o intuito de bloqueá-los no país.