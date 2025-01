MPF questiona Meta se mudanças sobre checagem serão aplicadas no Brasil

O fim do uso de checagem de fatos em publicações nas plataformas com moderação de conteúdo - portanto, nada se aplica ao WhatsApp. No lugar, a Meta contará com notas da comunidade. O primeiro país em que isso vai ocorrer é nos Estados Unidos, e posteriormente o modelo deve ser replicado para outros lugares.

Na prática, notas da comunidade é um sistema copiado do X (antigo Twitter). Ao verificar algum post com conteúdo duvidoso, as pessoas podem acrescentar notas com links e imagens de referência. Outros usuários podem votar para conferir "credibilidade" ao que foi fundamentado.

Como funciona a checagem de fatos na Meta até então?

Posts notificados por usuários ou com determinadas palavras-chave são enviados para agências de checagem de fatos, compostas por jornalistas profissionais. É feita uma apuração sobre o conteúdo, e a publicação pode ser sinalizada, inclusive com links com mais informação.

Se algo for considerado falso, a publicação perde alcance. Um post nunca é apagado pela agência de checagem.

Por que essas mudanças?

Zuckerberg diz que tem relação com uma mudança de política da empresa. "Após anos tendo um sistema baseado na remoção de conteúdo, agora nosso foco é em reduzir erros, simplificar nossos sistemas e voltar às nossas raízes, dando voz às pessoas".