Qual é o verdadeiro significado por trás dos botões do PlayStation?

Curiosamente, nos países orientais, os símbolos "x" e "bolinha" são invertidos. O "x" é usado para sim/confirmar e o "círculo" para não/voltar. Quem tem o console na versão oriental consegue alterar a função de cada botão.

Controle do Playstation Imagem: StockSnap/Pixabay

Teiyu Goto também revelou que a gerência da Sony não viu com bons olhos o design escolhido naquela época. Isso porque estava muito distante do SNES (Nintendo).

No entanto, Goto conseguiu convencer os executivos da Sony e o modelo se tornou marca registrada do videogame. O console PlayStation 1 vendeu 100 milhões de cópias no mundo todo.