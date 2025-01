Se toda a água doce do mundo fosse poluída, o mar seria uma opção?

Afinal, o que é água poluída?

O conceito de poluição da água deve ser visto tanto do ponto de vista do equilíbrio ecológico quanto do uso que os seres humanos fazem do líquido.

No primeiro caso, a água não pode estar poluída a ponto de impedir a sobrevivência dos organismos e gerar perda de biodiversidade. Um exemplo aqui são os rios Tietê e Pinheiros, em São Paulo, cujo nível de poluição nos trechos que cruzam a cidade os tornam "rios mortos".

Já no segundo, a água tem que reunir as condições ideias para ser consumida por nós, sem riscos. Não é porque a água de um rio é limpa, por exemplo, que não teremos problemas ao consumi-la sem qualquer tipo de tratamento. Essa mesma água, no entanto, pode servir para irrigar culturas agrícolas, por exemplo.

É importante salientar que mesmo fontes de água sem poluição causada por humanos terão características distintas dependendo das nuances de cada região, como tipo de solo, relevo e vegetação.

O conceito de poluição, portanto, depende dos potenciais impactos que a água poluída pode causar ao funcionamento dos ecossistemas e dos prejuízos ou limitações que ela pode impor às atividades humanas.