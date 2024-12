Asteroide chega muito próximo à Terra e é monitorado por astrônomos

Astrônomos do projeto Atlas, no Havaí, identificaram, na quinta-feira (26), um pequeno asteroide muito próximo à Terra seguindo a órbita em torno do Sol.

O que aconteceu

O A11gr7A, como foi identificado, está tão perto ao ponto de passar pela zona de satélites artificiais, aqueles construídos pelo ser humano. "É algo muito próximo da superfície da Terra, em termos astronômicos", ressalta Marcelo De Cicco, coordenador do projeto Exoss, apoiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

Porém, o pesquisador afirma que o risco do asteroide, de 8 metros de diâmetro, invadir a atmosfera terrestre é baixo. "Normalmente, ele vai ficar milhares de anos vagando pelo espaço. Quando um asteroide faz um rasante, é muito difícil de impactar a Terra", explica.