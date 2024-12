Troca toalha a cada quanto tempo? Saiba livrar roupas de fungos e bactérias

Após o primeiro uso, é importante manter o cuidado como as roupas do bebê, especialmente as que entraram em contato com fezes e urina. (Confira abaixo a receita para a lavagem).

Imagem: Getty Images

Roupas íntimas

O primeiro e mais importante cuidado é não compartilhar roupas íntimas. Então, muito cuidado ao experimentar calcinhas e biquínis em lojas - você nunca sabe quem vestiu a peça antes.

Entre as doenças que podem ser transmitidas por essa via, estão algumas infecções como as causadas pelo parasita Trichomonas vaginalis e a bactéria Gardnerella.

Algumas pessoas vivem muito bem com certas bactérias, estão assintomáticas. Porém, ao compartilhar uma roupa íntima, você pode entrar em contato com essa mesma bactéria e, dependendo do seu sistema imune, não responder da mesma forma e ficar doente.