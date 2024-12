'Se colocar no lugar do outro' gera mais polarização, diz neurocientista

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: 'Detector de injustiças'; Ódio x amor: o que une a internet?; Como dar fim à polarização?)

Você já deve ter ouvido que a solução para conflitos é "se colocar no lugar do outro", mas não é bem assim, diz o cientista Paulo Boggio, professor do Mackenzie e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Neurociência Social e Afetiva. A empatia pode ser mais polarizadora.