Meu 2024: Instagram permite fazer story com seus momentos favoritos do ano

Termos e frases secretas com reações: ao digitar palavras como "Feliz Ano Novo" ou usar emojis festivos no bate-papo do Instagram, haverá reações novas. Área de conversa também tem novos temas relacionados ao fim do ano.

Novos recursos do Instagram para o fim de 2024: Contagem regressiva, Sua Vez, Colagem e novos temas de bate papo Imagem: Divulgação